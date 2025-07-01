Ріпак почав дорожчати на українському ринку

В Україні дорожчає ріпак попри загальносвітові тенденції вартості цієї культури. Водночас попит на цю культуру лишається стабільно високий.

Ріпак дорожчає на внутрішньому ринку України

Попри зниження цін на ріпак на світовому ринку внутрішня вартість цієї олійної культури зростає, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Попит з боку трейдерів і переробників залишається високим.

Читайте також Посівні площі найнижчі за майже десятиліття: зернова криза у Росії поглиблюється

Як зазначили брокери, очікуване зниження виробництва ріпаку в Україні лише посилює цю тенденцію, створюючи сприятливі умови для вітчизняного виробника.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що у новому сезоні очікується скорочення виробництва ріпаку до 2,9 мільйона тонн та зменшення експорту на 500 тисяч тонн.

Останні індикації покупців на ріпак врожаю 2025:

DAP Україна (Одеса) – 530 – 540 доларів за тонну;

DAP Україна (завод) – 585 – 595 доларів за тонну в т.ч. ПДВ.

Так, в Україні вже стартували жнива ріпаку. Обмолот розпочали сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини.