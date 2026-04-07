Новий імпульс для ріпаку: ціни зростають на тлі глобальних факторів

На українському ринку ріпаку зафіксовано зростання цін. Головними драйверами стали подорожчання нафти та активізація світового ринку олійної сировини.

Ріпак дорожчає на фоні глобальних факторів

На експортному ринку України ціни на ріпак демонструють висхідну динаміку, повідомляє "АПК-Інформ". Зростання котирувань пов'язане передусім із подорожчанням нафти, а також загальним підйомом цін у сегменті олійних культур на світових ринках.

Станом на зараз ціни попиту в українських портах досягли рівня 552–565 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт для продукції без генетично модифікованих організмів. Така динаміка свідчить про активізацію інтересу з боку трейдерів та переробників.

Паралельно зростають і ціни на ріпак нового врожаю. Вони додали ще 5–7 доларів США за тонну на тлі новин про можливе збільшення виробництва біодизеля в Європейському Союзі, де активно використовують ріпакову олію.

Цікаво! Загалом ринок залишається чутливим до глобальних енергетичних тенденцій, що й надалі може підтримувати ціни на олійні культури, зокрема ріпак.

Біопаливний бум підштовхнув ріпак: ціни тримаються доволі високі