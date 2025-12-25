Дешевого шоколаду вже не буде: кондитери світу масово переходять на замінники

Світова кондитерська галузь стрімко змінює рецептури через різкі коливання цін і дефіцит какао-сировини. Щоб утримати вартість продукції, виробники дедалі частіше замінюють какао нутом, насінням та іншими рослинними альтернативами.

Ціни на шоколад вже побили всі рекорди

Зараз шоколад, який ви їсте може взагалі не містити какао через кризу на ринку какао, повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC. Через екстремальну волатильність цін на сировину та неврожаї в Африці, кондитерська індустрія почала глобальний перехід на "альтернативний шоколад".

Останні роки стали справжнім випробуванням для ринку какао. Погані погодні умови в Гані та Кот-д'Івуарі – країнах, що забезпечують більшу частину світового постачання – призвели до критичного зниження врожайності. Це спровокувало неймовірні стрибки цін: у 2024 – 2025 роках фьючерси на какао злітали до історичного максимуму понад 12 тисяч доларів, після чого впали на 50% на тлі перших ознак відновлення.

Така нестабільність змушує бізнес шукати радикальні рішення. За даними статистики, лише за останній рік ціни на готовий шоколад у світі зросли на 30%.

Шоколад почали робити із дешевших за какао замінників

Щоб зберегти доступну ціну для масового споживача, виробники змінюють рецептуру. На полицях магазинів дедалі частіше з’являються продукти з маркуванням "зі смаком шоколаду" замість справжнього складу.

Серед найпопулярніших альтернатив є кероб (рожкове дерево): класичний замінник, що не містить кофеїну. Гарбузове насіння та нут – нові технологічні рішення для створення текстури та смаку. Рослинні жири використовують для заміни дорогого какао-масла.

Експерти, опитані CNBC, вважають, що ринок солодощів незворотно розділиться на два табори. Більша частина масового ринку перейде на сурогати та рослинні аналоги. Водночас справжні плитки зі 100% вмістом какао-продуктів перейдуть у категорію Luxury. "Альтернативний шоколад захопить мас-маркет, тоді як справжній шоколад дедалі більше ставатиме предметом розкоші, доступним не кожному", – зазначають аналітики.

