Вартість соняшника обвалилась після обстрілу олійноекстракційного заводу в порту Південний

Після серії російських атак 20 та 22 грудня на порт "Південний" були розбиті ємності з борошном, олією та іншою продукцією. Через втрату тисяч тонн олії олійноекстракційного заводу ціни на соняшник різко впали.

Через російський обстріл впали ціни на соняшник

Внаслідок суботнього обстрілу порту Південний було пошкоджено термінал з перевалки рослинних олій компанії Allseeds, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. На території підприємства виникли масштабні пожежі, один працівник загинув, і два були поранені, була пошкоджена інфраструктура та втрачені тисячі тонн соняшникової олії.

Експерти попереджали, що терористична держава – Росія буде атакувати як портову інфраструктуру, так і олійноекстракційні заводи, щоб ослабити економічний потенціал України та підвищити ціни на російське зерно та олію на тлі обмеження експорту з України.

Переробники в Україні вчора різко знизили закупівельні ціни на соняшник внаслідок зупинки експорту олії та шроту з чорноморських портів, а також посилення ризиків атак інших олійноекстракційних заводів.

Закупівельні ціни на соняшник вчора впали на 1000 – 1300 гривень за тонну до 27000 – 27500 гривень за тонну або 560 – 570 доларів за тонну без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод.

Переробники мають досить великі запаси соняшнику, але зупинка морського експорту змусить переорієнтовувати експорт через західний кордон, як було у 2022 році, що сильно збільшить логістичні витрати.

В Індії ціни попиту на січневі поставки соняшникової олії залишаються на рівні 1300 – 1320 доларів за тонну, оскільки їх стримує збільшення пропозиції соєвої та ріпакової олії, які падають в ціні.

