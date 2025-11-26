Експорт української сої зростає на фоні росту ціни та попиту

Протягом останніх тижнів з низки причин спостерігається істотна активізація експортного ринку сої в Україні. Крім того, разом з ростом попиту почали йти вгору й ціни у більшості областей України.

Ціни на сою ростуть разом з попитом

Наразі відбувається подальше зростання цін на сою, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Цьому сприяли високий попит на українську сою на експортному напрямку, а також певне налагодження відшкодування експортного мита аграріям.

Ціни попиту на умовах СРТ-порт зросли до 415 – 425 доларів за тонну і подекуди сягали 430 доларів за тонну на тих самих умовах. Експорт до Євросоюзу в листопаді суттєво зріс – за 20 днів указаного місяця у даному напрямку було поставлено близько 126 тисяч тонн (22 тисяч тонн за цей самий період жовтня).

Збереження високої конкуренції за сою на внутрішньому ринку разом з обмеженою пропозицією теж підтримувало ціни в секторі. За тиждень ціни попиту переробників зросли на 200 – 300 гривень за тонну, а в деяких областях – на 500 гривень за тонну.

