Китай "розігрів" ринок сої: ціни в Україні пішли вгору

Український ринок сої демонструє помірне зростання цін на тлі активного попиту з боку Китаю. Додаткову підтримку забезпечили дешевші контейнерні перевезення та повернення азійських імпортерів.

Попит із Китаю та логістика підштовхнули ціни

Протягом минулого тижня ціни на сою в Україні зросли, особливо на західному кордоні, повідомляє Latifundist.com. Основним драйвером стало пожвавлення попиту з боку Китаю, а також зниження ставок на контейнерні перевезення, що зробило експорт більш вигідним.

Дивіться також Переробка випереджає експорт: нові рекорди ріпакової та соєвої олії

У результаті покупці, орієнтовані на контейнерні відвантаження, почали формувати премію до ринку та фактично задавати рівень цін. Це підвищило ліквідність у сегменті й підтримало загальну динаміку. Додатково на ситуацію вплинуло повернення на ринок інших азійських імпортерів.

Ціни на сою з генетично модифікованими організмами на умовах постачання до порту трималися на рівні близько 465 доларів США за тонну, тоді як на західному кордоні були на 1–2 долари США за тонну вищими.

Ринок залишається залежним від експорту

Попри позитивну цінову динаміку, ринок сої залишається відносно вузьким і сильно залежить від окремих каналів збуту. Пропозиція достатня, однак продавці не поспішають активізувати продажі, очікуючи подальшого покращення цін.

На світовому ринку українська соя пропонується за конкурентними цінами: близько 480 доларів США за тонну для Єгипту та Іспанії, 473 долари США за тонну для Туреччини і 479 доларів США за тонну для Італії. Для порівняння, продукція зі США торгується дорожче — на рівні 505–513 доларів США за тонну, тоді як соя з Бразилії та Аргентини перебуває у близькому ціновому діапазоні.

Зверніть увагу! Експерти White Brokers зазначають, що подальша ситуація на ринку значною мірою залежатиме від вартості логістики та стабільності попиту з боку Китаю, який і надалі залишатиметься ключовим фактором ціноутворення.

Ринок сої зробив розворот: перероблювання витісняє експорт