Чому томати не хочуть істотно дешевшати: які ціни у супермаркетах України

Попри те, що вартість помідорів на українському ринку поступово зменшується, ціни поки не поспішають відчутно знижуватись. У цій ситуації є конкретні причини.

Чому ціни на томати у магазинах досі високі

Цінова динаміка томатів цього року цілком відповідає загальній тенденції і відповідає минулим рокам, повідомляє 24 Канал. Однак фактична вартість у магазинах наразі помітно вища, ніж в той же період у минулі роки.

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Аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на томати доволі високі через те, що на прилавках є тільки ті, що вирощені в тепличних умовах.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Це стосується як вітчизняного, так й імпортного продукту. Ціна може знизитись, коли розпочнеться пропозиція з відкритого ґрунту.

Зверніть увагу! Експерт зазначає, що якщо погодні умови будуть відповідати умовам вирощування, то перша пропозиція може бути вже з середини липня.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати у найбільших мережах супермаркетів України: