Вартість тепличних помідорів в Україні продовжує зростати. Це пов'язано з сезонним зниженням пропозиції цього овочу.

Чому зростають ціни на тепличні помідори?

Українські виробники інтенсивно підвищують відпускні ціни на помідори, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами аналітиків ринку, підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті на внутрішньому ринку України встановився ще на попередньому тижні.

Таку ситуацію фахівці пов'язують із досить суттєвим зниженням пропозиції даної продукції на ринку через сезонний фактор на тлі досить високого попиту на тепличні овочі.

Зверніть увагу! Так, на цю мить ця продукція вже надходить у продаж у діапазоні 70 – 80 гривень за кілограм (1,68 – 1,92 долара за кілограм), що в середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В Україні не вистачає томатів

Як зазначають учасники ринку, постачання нових партій томатів із місцевих тепличних комбінатів на сьогодні досить малооб'ємні та нестабільні.

Так, у більшості стаціонарних тепличних комбінатах дозрівання овочів сильно сповільнилося через похолодання в Україні, а постачання цієї продукції з парникових теплиць припинилося взагалі. Ба більше, компенсувати нестачу пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції продавцям поки що не вдається.

Важливо! Як результат, на цю мить тепличні комбінати України вже ведуть реалізацію помідорів у середньому на 16% дорожче, ніж у другій половині жовтня 2024 року. Однак ключові гравці ринку зазначають, що подорожчання місцевої продукції вже почало провокувати зростання постачання із зовнішнього ринку.

Які ціни на томати у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", кілограм огірків у супермаркетах коштує:

Novus 84,99 гривні;

Megamarket 86,90 гривні;

АТБ 99,89 гривні;

Сільпо 108,30 гривні;

Varus 99,90 гривні.

