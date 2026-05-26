В Україні ростуть ціни на торішню картоплю: що відбувається на ринку

В Україні почала дорожчати торішня картопля, хоча її вартість усе ще помітно нижча, ніж рік тому. Причиною стали сезонне скорочення запасів і дефіцит якісної продукції на ринку.

Запаси скорочуються, а ціни зростають

На українському ринку торішньої картоплі зафіксували чергове підвищення цін. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit із посиланням на учасників ринку, тенденція до подорожчання почала формуватися ще на початку минулого тижня.

Дивіться також Новий урожай тисне на український ринок: як змінилися ціни на овочі та ягоди

Станом на сьогодні виробники реалізують картоплю врожаю 2025 року за ціною від 6 до 12 гривень за кілограм залежно від якості, сорту та обсягів партії. Це приблизно на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

За словами операторів ринку, виробникам вдається підіймати ціни завдяки сезонному скороченню пропозиції при відносно стабільному попиті.

Якісної картоплі бракує

Додатковим фактором зростання вартості стала нестача якісної продукції. Гуртові компанії дедалі частіше повідомляють про труднощі з формуванням великих товарних партій.

На ринку відзначають, що частка некондиційної картоплі цього сезону залишається доволі високою. Через це покупцям складніше знайти продукцію необхідної якості, а постачальникам – забезпечити стабільні обсяги продажів.

Саме дефіцит якісної картоплі підштовхує ціни вгору навіть попри наближення нового сезону.

Попри подорожчання картопля дешевша, ніж торік

Попри нинішнє підвищення вартості, торішня картопля в Україні все ще продається значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

За оцінками ринку, нинішні ціни майже на 60% нижчі за минулорічні показники. Водночас оператори не виключають подальшого подорожчання продукції.

Причина – швидке скорочення запасів у господарствах населення та зменшення кількості якісної картоплі, доступної для продажу. Якщо тенденція збережеться, ринок може побачити нове зростання цін уже найближчим часом.

Українська молода картопля шокувала цінами: чому вона удвічі дорожча за єгипетську

У столичних супермаркетах з'явилася молода картопля, однак ціни на неї викликали бурхливі обговорення серед покупців. Вітчизняний овоч виявився майже удвічі дорожчим за імпорт із Єгипту.