Цибуля рекордно здешевшала: вартість впала до мінімального рівня
- Ціни на цибулю впали, при цьому ріпчаста цибуля є рекордно дешевою, вартість складає від 8 до 14 гривень за кілограм.
- Фермери розпродають запаси через погіршення якості продукції, але ті з якіснішою цибулею планують повернутися на ринок не раніше березня.
Попри здорожчання цибулі наприкінці минулого року, наразі ціни на цей овоч стабілізувались і знижуються. Цибуля ріпчаста ж взагалі наразі рекордно дешева.
Ціни на цибулю впали
Вартість окремих сортів традиційно висока, але ріпчаста цибуля наразі в усіх магазинах та на ринках має дуже привабливу ціну, передає 24 Канал. Падіння цін зумовлене тим, що фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції на складах.
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Наразі вартість цибулі на ринках та у магазинах складає від 8 до 14 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Фермери, які мають якіснішу цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.
Яка наразі вартість у магазинах
Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм різних сортів цибулі у популярних супермаркетах.
Цибуля біла:
- Novus – 79,99 гривні;
- Metro – 103,90 гривні;
Цибуля ріпчаста:
- Auchan – 12,90 гривні;
- Metro – 14,90 гривні;
- Novus – 13,99 гривні;
- Megamarket – 20,70 гривні;
- АТБ – 13,79 гривні;
- VARUS – 12,90 гривні;
Цибуля синя:
- Metro – 39,90 гривні;
- Auchan – 33,90 гривні.