Вершкове масло дещо здешевшало перед Великоднем: які ціни у магазинах
- Перед Великоднем ціна на вершкове масло знизилась на 6 гривень, середня вартість пачки масла 72,5% жирності тепер становить 117,25 гривень.
- Ціни на масло Яготинське, Галичина та Ферма в різних мережах коливаються від 100 до 139 гривень за 180 грамів.
Масло, яке дорожчає вже пів року, перед Великоднем скинуло кілька гривень від ціни. Однак здешевшання ніяк не можна назвати суттєвим.
Які ціни на масло перед Великоднем
Разом з молоком здешевшав і ще один ключовий інгредієнт паски – вершкове масло, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Вершкове масло почало дорожчати ще на початку жовтня минулого року і незначно дешевшало лише перед новорічними святами.
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Наразі середня вартість вершкового масла знизилась приблизно на 6 гривень порівняно з початком поточного місяця. Якщо на початку квітня середня вартість пачки масла на 180 грамів із 72,5% жирності становила 123 гривні, то зараз, згідно з аналізом ринку "Мінфіну" пачка коштує 117,25 гривні.
Аналітики УКАБ дослідили ціни на вершкове масло жирністю 72,5% у великих продуктових мережах України:
Масло Яготинське, 180 грамів
- АТБ 124 гривні;
- Сільпо 123 гривні;
- Ашан 122 гривні;
- Novus 123 гривні;
Масло Галичина, 180 грамів
- АТБ 107 гривень;
- Сільпо 139 гривень;
- Ашан 111 гривень;
- Novus 134 гривні;
- Metro 111 гривень;
Масло Ферма, 180 грамів
- Сільпо 129 гривень;
- Ашан 127 гривень;
- Novus 100 гривень;
- Metro 127 гривень.