Українські яблука під тиском імпорту: чи варто чекати падіння цін

Український ринок яблук входить у критичну фазу: якість продукції погіршується, а попит залишається слабким. На цьому тлі експерти попереджають про ризик різкого зниження цін наприкінці сезону.

Якість яблук погіршується: у чому причина?

Ситуація на ринку яблук дедалі більше насторожує учасників галузі, повідомляє EastFruit. Погіршення якості продукції у сховищах разом із млявим попитом формують передумови для цінового просідання вже найближчим часом.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, ключовою проблемою стало збирання частини врожаю під час тривалих дощів, що негативно вплинуло на лежкість плодів і їхню здатність витримувати транспортування.

У результаті яблука, які нині виходять із холодильників, зокрема зі сховищ із регульованим газовим середовищем, мають гірші товарні характеристики. Йдеться про знижену транспортабельність і коротший термін реалізації, що змушує виробників швидше продавати продукцію.

Імпорт тисне на ціни: ринок у критичній фазі

Додатковий тиск на ринок створює зовнішній фактор. Польські яблука вже активно заходять в Україну, пропонуючись за конкурентними цінами та майже не поступаючись за якістю вітчизняній продукції.

Водночас внутрішні ціни за тендерами великих торговельних мереж коливаються в межах від 26 до 36 гривень за кілограм. Такий широкий діапазон свідчить про нерівномірність пропозиції: частина виробників намагається якомога швидше розпродати залишки, і кількість таких гравців лише зростатиме.

Зверніть увагу! За словами експертів, за такого сценарію зниження цін виглядає цілком імовірним. Особливо, якщо ринок не встигне поглинути наявні обсяги продукції до завершення сезону.

