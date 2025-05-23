В Україні різко здорожчали яблука: що вплинуло на ціну

На цьому тижні на всіх ринках України почала стрімко рости ціна на яблука. Причина росту ціни виявилась доволі передбачуваною.

Чому яблука стали різко дорожчати

Наразі більшість українських садівників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук із місцевих господарств, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Ті виробники, які ще мають достатні обсяги яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на наявні партії фруктів.

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За словами аналітиків, тільки з початку поточного тижня відпускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 14%, і на сьогодні ці фрукти надходять у продаж по 32 – 40 гривень за кілограм (77 – 97 центів за кілограм).

Ключові гравці ринку стверджують, що подорожчання в даному сегменті насамперед пов'язане із сезонним фактором. Так, запаси торішнього яблука стрімко скорочуються, а фрукти нового врожаю у продаж надійдуть не раніше ніж за кілька тижнів. У зв'язку з холодною та затяжною весною цього року сезон раннього яблука в Україні суттєво затримується.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на яблука в Україні вже в середньому вдвічі вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти ринку сходяться на думці, що відпускні ціни в даному сегменті продовжать зростати і надалі, аж до надходження на ринок фруктів нового врожаю.