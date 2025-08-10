Багато українців помітили, що цьогоріч вартість малини та лохини достатньо висока. Ціни значно вищі ніж торік.

Чому такі високі ціни на малину та лохину?

Аналітик Максим Гопка наголошує, що причиною високою ціни на ягоди є вагоме зниження врожайності, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Невеликий врожай, своєю чергою, став наслідком поганих погодних умов. Також зменшилась кількість ягід через шкідників.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Крім цього, малину та лохину збирають вручну, що підвищує витрати на збір.

Також на зростання вартості ягід вплинули:

збільшення собівартості виробництва (зокрема, через підвищення вартості добрив);

здорожчання електроенергії.

Зверніть увагу! Варто відзначити, що зараз є високий попит на заморожені ягоди для експорту. Саме це підсилило на внутрішньому ринку конкурентність.