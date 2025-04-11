Ціни на яйця в Україні: як вони зміняться до Великодня

В Україні ціни на яйця суттєво змінилися. Лише за місяць 2025 року – з січень по лютий – цінник на продукт виріс на 3,5%

Що відбувається з цінами на яйця в Україні

Водночас ціновий моніторинг демонструє, що ціни на яйця в роздробі збільшилися навіть більше, ніж показує офіційна статистика, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Офіційних даних за березень ще немає, але за даними Мінфіну, продукт знову виріс у ціні. І це попри дотримання деякими людьми посту, через що яйця в роздробі традиційно дешевшають.

2024 року в українському роздробі спостерігалися “цінові гойдалки” за яйцями. Водночас у листопаді-грудні минулого року зросло виробництво яєць, а експорт, пригальмував. Тому вже у грудні у магазинах з'явилась акційна продукція, а у січні 2025 року яйця подешевшали. Проте з лютого знову почалося подорожчання.

70% у собівартості виробництва яєць – це комбікорми, а кукурудзи залишилося не так багато, і до нового врожаю дешевшати вона точно не буде. Крім того, по кишенях птахівників сильно б'є підвищення цін на енергоносії – електрику та газ,

– пояснив причини здорожчання голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Чи пов'язана ситуація у США з цінами на яйця в Україні? У січні цього року

Україна безпосередньо не постачає яйця до США. Водночас як зазначають експерти, реекспорт чи заміщення на ринку навряд можливий. У січні цього року експорт українських яєць встановив новий рекорд — за місяць на зовнішні ринки відправили 10,6 тисячі тонн яєць, що на 92,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак це не пов'язано з кризою у США.Україна безпосередньо не постачає яйця до США. Водночас як зазначають експерти, реекспорт чи заміщення на ринку навряд можливий.

Як зміняться ціни на яйця напередодні Великодня

За прогнозами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ціни на яйця до Великодня підвищаться ще приблизно на 10%.

Але з кінця квітня продукт може подешевшати навіть на 20−30% від сьогоднішніх цінників. Це пов'язано із сезонним чинником, адже саме навесні росте пропозиція від приватних домогосподарств.

Важливо! Голова Спілки птахівників Сергій Карпенко заявив, що за оцінками, спілки, пропозиція буде в межах 5,1−5,5 гривні за штуку.