США не можуть впоратися з цінами на яйця

Вартість яєць у США у березні 2025 року сягнули нового рекордного рівня 6,23 долара за дюжину (приблизно 211 гривень за десяток за сьогоднішнім курсом), повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Ціни продовжують рости попри прогнози президента Дональда Трампа, зниження гуртових цін і відсутність нових спалахів пташиного грипу на фермах.

Читайте також Яйця продовжують дорожчати перед Великоднем: які ціни у магазинах

Аномально високі ціни на яйця у США у 2025 році тримаються через пташиний грип, що змусив фермерів знищити понад 168 мільйонів птахів, переважно курей-несучок.

Важливо! Лише з початку року було знищено понад 30 мільйонів несучок. Ферми після спалахів хвороби відновлюють виробництво повільніше, ніж очікувалося.

Агентство пише, що експерти очікували зниження роздрібних цін через значне падіння гуртових цін у березні. Але гурт почав падати лише в середині місяця, і магазини не одразу відреагували на зниження закупівельних цін.

До спалаху пташиного грипу ціна на яйця десятиліттями трималася нижче 2 долари за дюжину.