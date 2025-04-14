Вперше з лютого ціни на яйця почали знижуватись
- Ціни на яйця в Україні за останні два тижні знизилися на 5,2%, з 60,85 до 57,68 гривні за десяток не фасованих яєць.
- У березні 2025 року виробництво яєць досягло 962 мільйонів штук, що значно більше порівняно з січнем та лютим.
З кінця жовтня минулого року курячі яйця почали стрімко дорожчати, сягнувши рекордних значень, і здешевшали лише на короткий час у січні-лютому 2025 року. Однак наразі ціни на яйця пішли вниз.
Ціни на яйця пішли вниз
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що після періоду зростання у лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% – з 60,85 гривні до 57,68 гривні за десяток не фасованих курячих яєць категорії С1, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.
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За словами міністра, на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць немає, а пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.
Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту. Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових факторів, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів,
– говорить Віталій Коваль.
Зверніть увагу! Об'єктивні дані свідчать: виробництво яєць у березні 2025 року становило 962 мільйонів штук, що демонструє суттєве зростання порівняно з січнем (784 мільйони штук) та лютим (787 мільйонів штук) поточного року.
За даними Державної служби статистики України динаміка цін за останні тижні наступна:
- 28 березня 2025 – 60,85 гривні;
- 4 квітня 2025 – 60,44 гривні (зниження на 0,7%);
- 11 квітня 2025 – 57,68 гривні (зниження на 4,6%).