У Польщі дефіцит яєць: через пташиний грип ціни сильно зросли

У Польщі протягом останнього часу виник доволі сильний дефіцит яєць. Це відбувається через масове знищення курей-несучок, спричинене спалахами пташиного грипу.

Які обсяги розповсюдження хвороби

За даними Національної палати птахівництва та птахівників Польщі (KIPDIP), загалом у країні було ліквідовано близько 6 мільйона курей-несучок, що суттєво вплинуло на ринок, повідомляє 24 Канал із посиланням на TVP Info. Як повідомила директорка KIPDIP Катажина Гавронська, великодніх знижок на яйця цього року не буде.

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Споживачі не повинні розраховувати на традиційні весняні акції, пов'язані зі святами. Проте галузь робить усе можливе, щоб уникнути надмірного зростання цін,

– зазначила вона.

Згідно з оцінками KIPDIP, у період з жовтня по грудень 2024 року через епідемію пташиного грипу та офіційні заходи з її ліквідації з ринку зникло близько 1,7 мільйона курей-несучок. У 2025 році було знищено ще 5 великих стад, що додатково скоротило кількість несучок на 4,3 мільйона.

Фермери не поспішають збільшувати поголів'я

Також минулого року спостерігалася низька активність фермерів щодо збільшення поголів'я. Внаслідок цього загальна кількість курей у Польщі зменшилася майже на 5 мільйонів. За словами Гавронської, пропозиція яєць цієї весни може бути на 20% меншою, ніж у період Великодня 2024 року.

Які регіони постраждали найбільше Особливо постраждали два найбільші регіони виробництва яєць у Польщі – центральна та західна частина Великопольщі, а також північне Мазовше. До того ж деякі ферми, які змогли подолати вірус, не можуть відновити роботу через повторні спалахи інфекції на сусідніх господарствах.

Ціни на яйця почали зростати ще з серпня 2024 року. У січні-лютому 2025 року вони зросли на десятки відсотків.

Пташиний грип вирує не лише у Польщі. Сильні спалахи зафіксовані у провідних країнах-виробниках Європи та США. У Сполучених Штатах кількість курей-несучок скоротилася приблизно так само, як і в Польщі, що створює глобальний тиск на зростання цін на яйця.

Однак Гавронська стверджує, що Польща має певний запас виробничих потужностей, що пом'якшує ситуацію.