У США почали падати ціни на яйця: що допомогло збити вартість

Наприкінці минулого і на початку цього року у США утворилася нестача курячих яєць. Споживачі та експерти звинувачували сільськогосподарські компанії у штучному завищенні цін.

Які чинники знизили вартість яєць

Ціни на яйця в США почали стрімко знижуватись після того, як епідемія пташиного грипу підняла їх до рекордних значень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times. Гуртові ціни впали на 54% за останні чотири тижні до 3,91 долара за дюжину в п'ятницю.

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Видання пише, що різке падіння цін пояснюють відсутністю значних спалахів пташиного грипу минулого місяця і зусиллями фермерів щодо відновлення поголів'я.

Однак економісти зазначили, що стрімке падіння цін на яйця прискорилося за кілька днів після того, як американські ЗМІ повідомили, що міністерство юстиції почало розслідування за фактом завищення цін виробниками яєць.

Що стало причиною росту цін

Групи захисту інтересів дрібних фермерів і споживачів давно звинувачують головних виробників яєць у навмисній підтримці високих цін для збільшення прибутку.

Виконавчий директор Американської ради з яєць Емілі Метц назвала ці звинувачення "теорією змови".

Зверніть увагу! Епідемія пташиного грипу почалася 2022 року, але посилилася останніми місяцями, змусивши фермерів знищити близько 30 мільйонів птахів цього року і створивши дефіцит яєць, який, за прогнозами Метц, триватиме щонайменше до кінця року. Зростання цін, що послідувало за цим, посилило пильну увагу до галузі.

Співзасновник групи із захисту інтересів Farm Action Джо Максвелл та інші захисники стверджують, що найбільші американські виробники яєць відновлюють поголів'я повільніше, ніж під час спалаху пташиного грипу в 2015 році, стверджуючи, що вони навмисно обмежили поставки яєць, щоб утримати ціни на високому рівні.

Навряд чи є змова виробників

Минулого місяця компанія Cal-Maine Foods повідомила про валовий квартальний прибуток у розмірі 356 мільйонів доларів, що в чотири рази більше, ніж роком раніше.

Професор економіки з Університету Центрального Арканзасу Джеремі Хорпедал "скептично ставиться" до того, що фермери зможуть успішно утримувати ціни без змови, а доказів цьому немає.

Важливо! Хоча роздрібні торговці та власники ресторанів вітали зниження цін, споживачі, як і раніше, платять у магазинах майже рекордні ціни. За даними Бюро статистики праці, минулого місяця дюжина великих яєць у містах США коштувала в середньому 5,90 долара, що на 97% дорожче, ніж роком раніше, і є найвищим показником за більш ніж десять років.

За словами Хорпедала, хоча ціни в деяких магазинах впали на долар за дюжину, але може пройти кілька тижнів, перш ніж американці відчують полегшення. Він зазначив, що поточні запаси, ймовірно, закупили за вищими оптовими цінами, і роздрібні продавці захочуть окупити свої інвестиції.