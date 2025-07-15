Яйця здорожчали найбільше з усіх продуктів: скільки коштує десяток у супермаркеті
- Ціни на яйця в Україні зросли на 59,2% за рік, що є найвищим показником серед продуктів.
- Середні ціни на десяток яєць у червні складали від 45,49 гривні до 78,20 гривні в різних супермаркетах.
Вартість яєць на українському ринку стала одним з наріжних каменів, що непокоїть споживачів. Ціна за десяток зростає чи тримається на високому рівні вже понад пів року.
Які ціни на яйця у супермаркетах?
Ще з осені минулого року вартість яєць рекордно підскочила і продовжує зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Держстату. Лише на початку 2025 року ціни трохи зменшились, однак після невеликої перерви знову зросли.
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Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%. Річне ж зростання цін на яйця взагалі складає 59,2%, що є найвищим показником серед усіх продуктів.
На початку року, у січні середня вартість яєць складала 49,39 гривні за десяток, а у черні зросла трохи більше, ніж на 4 гривні, до 53,63 гривні.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у популярних мережах супермаркетів України:
Яйця курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук
- Auchan 71,40 гривні;
- Novus 70,99 гривні;
- Megamarket 78,20 гривні;
- Varus 55,90 гривні;
- АТБ 70,90 гривні;
- Сільпо 45,49 гривні.