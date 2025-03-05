Ціни на землю знову почали зростати: яка вартість за гектар у березні
- З 2021 року ціни на сільськогосподарську землю в Україні зросли, зокрема в березні середня вартість склала 57 659 гривень за гектар.
- Найдорожчі паї знаходяться у Львівській області (133 578 гривень), Київській (110 094 гривні), Івано-Франківській (105 491 гривня) та Житомирській (91 094 гривні) областях, найдешевша земля в Луганській області (16 428 гривень).
З 1 липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, і вже понад 3 роки вартість землі на українському ринку постійно зростає. Взимку відбулося деяке сезонне падіння цін на землю, однак зараз зростання ціни відновилося.
Скільки зараз коштує земля
З 2021 року до повномасштабного вторгнення в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились орієнтовно у 4 рази, при цьому вартість землі невпинно зростає щомісяця за деякими сезонними виключеннями.
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У березні середня вартість сільськогосподарської землі в Україні різко зросла і наразі складає 57 659 гривень за гектар. Водночас площа проданої землі на початок березня зросла до 27 018 гектар порівняно з 10 158 гектарами, проданими у січні.
Зараз найдорожчі паї у таких областях:
- у Львівській області – 133 578 гривень;
- у Київській області – 110 094 гривні;
- в Івано-Франківській області вартість одного гектара у лютому в середньому становила – 105 491 гривня;
- у Житомирській області – 91 094 гривні.
Зверніть увагу! Найдешевша земля сьогодні у Луганській області, її вартість наразі складає 16 428 гривень за гектар.