Гуртові ціни на цукор зростають: яка вартість буде у магазинах

Гуртова ціна на цукор з лютого протягом місяця зросла на 16% і сягнула 26 гривень за кілограм. Крім того, цукрозаводи можуть продовжити підвищувати вартість, що призведе до здорожчання цукру на полицях магазинів.

Чому ростуть ціни на цукор

За словами аналітика аграрних ринків об'єднання виробників сільськогосподарської продукції "ПУСК" Олексія Тартаківського, у середині лютого ціна на цукор від заводу становила орієнтовно 22,3 – 22,5 гривні за кілограм (з ПДВ), повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Зараз ціна вже 26 гривень. У середньому, відпускна гуртова ціна на травень-червень може бути 28 – 29 гривень за кілограм. Швидше за все, далі ми будемо рухатися вгору,

– говорить Олексій Тартаківський.

Ціна на цукор в гуртовому сегменті зростає через два фактори – сезонність та збільшення попиту через відвантаження продукту на експорт в країни ЄС, пояснив аналітик.

За його словами, ціна на цукор зазвичай зростає в проміжку від грудня-січня до літа, оскільки після завершення у грудні сезону цукроваріння пропозиція на ринку поступово зменшується, адже цукор більше не виробляється, а лише споживається.

Експорт цукру в ЄС сприяє росту ціни

Другим фактором зростання ціни стало відновлення експорту цукру в ЄС з 1 січня цього року. За словами експерта, у 2024 році Україна використала всю річну квоту на експорт цукру до ЄС протягом січня-червня, а вже в липні – експорт був зупинений.

У вересні-жовтні 2024 року у нас пішов новий сезон, почали варити цукор з нового врожаю буряку і посередники почали продавати цей цукор в Туреччину, Кот-д'Івуар та інші країни,

– говорить аналітик.

Він додав, що українські компанії адаптувалися до зміни напрямку відвантаження і продавали цукор в країни Африки, Близького Сходу, Північну Македонію та ін.

З початку 2025 року, за словами Тартаківського, почали діяти нові річні квоти на постачання цукру в ЄС і експорт в цьому напрямку відновився: "З'явився ще один додатковий ринок і відповідно попит на цукор почав зростати, тому це підштовхує ціну зараз". Навіть, якщо через скарги місцевих виробників ЄС обмежить імпорт українського цукру, Україна все одно утримає обсяги експорту.

Важливо! Експерт додав, що на короткий час на внутрішньому ринку пропозиція може зрости, а ціна – знизитися. "Але зараз ми маємо інші експортні ринки, тому такий крок не повинен сильно по нам вдарити".

Чи будуть рости ціни у магазинах

За словами аналітика, зростання ціни, за якою заводи відвантажують цукор, поступово має призвести до збільшення вартості продукту на поличках магазинів.

Якщо росте гуртовий сегмент ринку, то через певний час на це буде реагувати і роздрібний сегмент,

– розповів аналітик.