Туреччина стала найбільшим експортером української кукурудзи, обійшовши Іспанію

Туреччина обійшла Іспанію за обсягами імпорту української кукурудзи. Країна також купує найбільшу кількість кукурудзи серед усіх імпортерів, що працюють з українськими виробниками.

Туреччина в лідерах імпорту кукурудзи з України

З жовтня 2024 року по січень 2025 року турецькі імпортери закупили 1,86 мільйона тонн зерна, що значно перевищує показники минулого сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri.

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Туреччина вийшла на перше місце серед імпортерів української кукурудзи, обігнавши Іспанію. Згідно з даними, з жовтня 2024 року по січень 2025 року Туреччина імпортувала 1,86 мільйона тонн українського зерна, що майже в 10 разів більше, ніж за аналогічний період минулого сезону (194 тисячі тонн).

З чим пов'язаний стрибок імпорту в Туреччину Цей різкий зріст обсягів імпорту пов’язаний з активним використанням Туреччиною квоти на імпорт кукурудзи, яка була повністю вичерпана на початку грудня 2024 року, майже за місяць до кінцевого терміну.

Чому Іспанія втратила позиції

Іспанія, яка раніше була основним імпортером української кукурудзи, цього сезону скоротила закупівлі. За чотири місяці іспанські імпортери закупили 1,5 мільйона тонн українського зерна, що значно менше порівняно з попередніми роками.

Для іспанського ринку цього сезону Україні було важче конкурувати, оскільки американська кукурудза часто була дешевшою на 4 – 7 доларів за тонну порівняно з українською у період з жовтня 2024 року по січень 2025 року. Лише наприкінці січня – на початку лютого ця різниця в ціні почала зменшуватися,

– зазначає генеральний директор ASAP Agri Христина Серебрякова.

За її словами, Іспанія збільшила закупівлі американської кукурудзи через її цінову перевагу.

Чому Туреччина збільшила закупівлі

Туреччина активно використовує квоти на імпорт кукурудзи зі зниженим митом у 5%, що робить українське зерно більш привабливим для турецьких імпортерів. Однак, як повідомлялося раніше, Туреччина може відкласти рішення щодо надання нової квоти на імпорт 1 мільйона тонн кукурудзи, що може вплинути на подальші обсяги закупівель.