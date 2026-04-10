Туреччина майже повністю відмовилась від українського соняшникового шроту: хто зайняв ринок
- Туреччина переорієнтувалася на російський соняшниковий шрот, зменшивши частку України на ринку до 4% у сезоні 2025–2026.
- Росія контролює 90% турецького імпорту шроту, зокрема через мито ЄС на російську продукцію, що сприяло перерозподілу потоків на турецький ринок.
Туреччина стрімко переорієнтувалася на російський соняшниковий шрот, витіснивши український продукт. За кілька років частка України на цьому ринку скоротилася в рази.
Україна втратила ключовий ринок
За оцінками аналітиків ASAP Agri, за останнє десятиліття структура імпорту соняшникового шроту в Туреччина зазнала кардинальних змін. Якщо у 2015–2016 маркетинговому році Україна та Росія мали майже однакові позиції – приблизно по 45%, то надалі баланс почав зміщуватися.
До 2021–2022 маркетингового року частка України скоротилася до близько 30%, тоді як Росія наростила присутність до 50%. Після 2022 року ситуація змінилася ще швидше: російські постачальники почали активно витісняти українських конкурентів.
У 2022–2023 маркетинговому році частка Росії на турецькому ринку сягнула приблизно 75%, тоді як Україна опустилася до близько 20%. Причинами стали проблеми з логістикою, переробкою та нестабільністю поставок.
Частка України впала до мінімуму
Навіть попри часткове відновлення експорту Україна не змогла повернути втрачені позиції. У 2024–2025 маркетинговому році Росія вже контролювала близько 90% турецького імпорту соняшникового шроту, тоді як частка України становила лише близько 8%.
У сезоні 2025–2026 (вересень–лютий) розрив ще більше зріс: Росія утримує приблизно 90% ринку, а Україна – лише близько 4%.
Додатковим фактором перерозподілу потоків стало мито Європейського Союзу на російський шрот у розмірі 95 євро за тонну з липня 2024 року. Через це значні обсяги російської продукції були переорієнтовані саме на турецький ринок.
