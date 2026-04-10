Туреччина майже повністю відмовилась від українського соняшникового шроту: хто зайняв ринок

Туреччина стрімко переорієнтувалася на російський соняшниковий шрот, витіснивши український продукт. За кілька років частка України на цьому ринку скоротилася в рази.

Україна втратила ключовий ринок

За оцінками аналітиків ASAP Agri, за останнє десятиліття структура імпорту соняшникового шроту в Туреччина зазнала кардинальних змін. Якщо у 2015–2016 маркетинговому році Україна та Росія мали майже однакові позиції – приблизно по 45%, то надалі баланс почав зміщуватися.

До 2021–2022 маркетингового року частка України скоротилася до близько 30%, тоді як Росія наростила присутність до 50%. Після 2022 року ситуація змінилася ще швидше: російські постачальники почали активно витісняти українських конкурентів.

У 2022–2023 маркетинговому році частка Росії на турецькому ринку сягнула приблизно 75%, тоді як Україна опустилася до близько 20%. Причинами стали проблеми з логістикою, переробкою та нестабільністю поставок.

Частка України впала до мінімуму

Навіть попри часткове відновлення експорту Україна не змогла повернути втрачені позиції. У 2024–2025 маркетинговому році Росія вже контролювала близько 90% турецького імпорту соняшникового шроту, тоді як частка України становила лише близько 8%.

У сезоні 2025–2026 (вересень–лютий) розрив ще більше зріс: Росія утримує приблизно 90% ринку, а Україна – лише близько 4%.

Додатковим фактором перерозподілу потоків стало мито Європейського Союзу на російський шрот у розмірі 95 євро за тонну з липня 2024 року. Через це значні обсяги російської продукції були переорієнтовані саме на турецький ринок.

