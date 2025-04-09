Україна підписала оновлену Угоду з країнами ЄАВТ: як це допоможе виробникам
- Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), що відкриває нові можливості для українського бізнесу.
- Нова угода включає оновлені розділи щодо спрощення торгівлі, державних закупівель, технічної співпраці, а також нові глави з електронної комерції, підтримки малого та середнього бізнесу.
Україна продовжує просуватися на міжнародні ринки аграрної продукції. Оновлена угода з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі надасть вітчизняним виробникам кращі умови експорту продукції.
Які вигоди для України від угоди
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ – Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Це перезапуск угоди 2010 року, адаптований до нової реальності. Він відкриває нові можливості для українського бізнесу на великих ринках з високою купівельною спроможністю,
– зазначив він.
Нова угода включає оновлені розділи щодо спрощення процедур торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності. Також додали нові глави: електронна комерція, підтримка малого та середнього бізнесу, торгівля і сталий розвиток. Ці заходи допоможуть українським виробникам.
Крім того, підписуємо окремі оновлення до угод із Норвегією, Ісландією та Швейцарією у сфері сільського господарства. Це дозволить зменшити бар'єри й розширити доступ українських товарів на ці ринки,
– додав Шмигаль.
Угода включає сучасні правила щодо походження товарів, і це відкриває шлях до глибшої інтеграції в європейські ланцюги постачання.