Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України

Угорщина здивувала новим рішенням щодо України. Вона заборонила імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це заявив прем'єр Петер Мадяр 22 травня на своїй сторінці в X.

Дивіться також ЄС готує екстрену допомогу своїм фермерам через різке подорожчання добрив

Що відомо про рішення Угорщини?

У п'ятницю, 22 травня, новий угорський прем'єр повідомив про два рішення.

Уряд Угорщини відкликав намір вийти з Міжнародного кримінального суду та заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України

– написав він.

Як пише Euractiv, мова йде про фактичне продовження обмежень, введених ще урядом Орбана у 2023 році під приводом захисту місцевих фермерів. Всупереч законодавству ЄС, Польща та Словаччина теж тоді ввела таку заборону.

Напередодні повідомлялося, що новий уряд Угорщини помилково дозволив скасувати ці обмеження на імпорт.

Термін дії низки "надзвичайних законів" Орбана, разом із питанням імпорту, закінчився 14 травня. Новому парламенту довелося переглянути майже 1000 постанов, щоб запобігти втраті їхньої чинності, а заборона на імпорт випадково "не була врахована".

"Санкції були скасовані через законодавчу помилку", – сказав речник уряду, додавши, що уряд Мадяра вжив "термінових заходів" для швидкого відновлення заборони.

Загалом вона стосується більш ніж 20 категорій товарів, включаючи зерно, м'ясо, яйця, кукурудзу, пшеницю та соняшникову олію.

До слова, Угорщина має й інші претензії до України. Зокрема, Мадяр висунув умову для початку переговорів України з ЄС про вступ. Він вимагає розширення прав угорської нацменшини на Закарпатті.

Водночас угорський прем'єр-міністр закликав надати Україні реальні гарантії безпеки в межах можливої мирної угоди і додав, що продовження війни є недоцільним.