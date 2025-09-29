Попри скорочення агроекспорту Україна у четвірці найбільших експортерів до ЄС
- Україна експортувала агропродукції до ЄС на 5,73 мільярда доларів за січень – липень 2025 року, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
- Україна зберегла четверте місце серед постачальників агропродукції до ЄС, поступаючись Бразилії, Великій Британії та США.
Україна продовжує утримувати передові позиції в експорті агропродукції до ЄС. Наші виробники не втрачають позицій навіть попри скорочення експорту і повернення мит.
Які обсяги експорту з України в ЄС?
Україна у січні – липні 2025 року експортувала до Європейського Союзу аграрної та продовольчої продукції на 5,73 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ЄС.
Дані звіту Єврокомісії говорять про те, що показник скоротився на 891 мільйон доларів, або 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Водночас Україні вдалось зберегти четверте місце у переліку постачальників аграрної продукції до ЄС. Попереду опинились Бразилія (9,1 мільярда доларів), Велика Британія (7,8 мільярда доларів) та США (6,9 мільярда доларів).
Зверніть увагу! Зазначається, що загалом імпорт агропродукції до ЄС у січні – липні поточного року склав 96,8 мільярда доларів (+16%). Агроекспорт з об'єднання за цей період склав 118,7 мільярда доларів (+2%), з яких до України пішло продукції на 2,1 мільярда доларів (+17%).
Ціни на пшеницю стабілізувалися після зниження в серпні-вересні, зокрема, 4 клас коштує 205 – 208 доларів за тонну, 3 клас – 217-220 доларів за тонну.
Експорт кукурудзи у вересні значно відстав, зокрема, експортовано лише 20 тисяч тонн, що є набагато менше, ніж торік.