Україна планує узгодити з Єврокомісією рішення щодо чутливих агротоварів

Україна має напрацювати з Європейською Комісією спільне рішення щодо торгівельної політики та імпорту до Європейського Союзу українських агротоварів після завершення 5 червня дії автономних торгівельних заходів. Для цих заходів у запасі залишилось кілька тижнів.

Коли Україна домовиться про режим торгівлі

Заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів, що юридичні рамки дають змогу зробити це максимально швидко, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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У нас ще є в запасі кілька тижнів, щоб спокійно розмовляти. Далі, думаю, будемо мати спільне розуміння, коли точно рішення буде прийнято і в яких параметрах,

– сказав він.

Качка нагадав, що 2022 року Україна відправляла до ЄС чимало товарів у режимі вільної торгівлі, тобто до застосування АТЗ до української агропродукції. Для багатьох з цих товарів жодної загрози щодо можливих обмежень немає. Як приклад торгпред навів експорт українських сирів до ЄС, який залежить від дотримання ветеринарних вимог.

Україна обговорює правила торгівлі після 5 червня

За словами Тараса Качки, український уряд наразі обговорює з Європейскою Комісією, яким буде після 5 червня торгівельний режим для 40 товарів, щодо яких запроваджено тарифні квоти.

Треба розуміти також, що принаймні 25 з цих товарів ми не експортували більше, ніж тарифні квоти були до 2022 року. Є багато товарів, про які ми не говоримо, що вони чутливі, але які експортувалися в більшому обсязі, ніж були тарифні квоти. Сподіваємося, що Європейський Союз їх не буде трактувати як чутливі товари, які ми зможемо спокійно лібералізувати,

– зазначив він.

За словами замміністра, до переліку чутливих товарів, визначених в рамках АТЗ, ЄК відносить:

мед,

висівки,

крупи,

цукор,

яйця,

м'ясо птиці,

кукурудзу.

По кожному з них український уряд напрацював рішення і сформував позицію, яку наразі обговорюється з ЄС.

Очевидно, що найбільш запекла дискусія буде по цукру, де ми стрибнули у виробництві, але це не означає, що ми знищили ринок Європейського Союзу. Ми насправді допомогли Європейському Союзі пройти якісь дефіцитні періоди, тому параметри торгівлі зміняться,

– говорить Качка.

Зверніть увагу! Він додав, що гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м'яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають постачати не агрохолдинги, а переважно малі та середні виробники.