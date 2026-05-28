Нові ринки для агроекспорту: Україна запускає масштабну співпрацю з Африкою

Одним із ключових кроків стало заснування Українсько-африканської ділової ради, яка має посилити економічну присутність України в регіоні.

Україна створила платформу для розвитку співпраці з Африкою

Український бізнес заснував Українсько-африканську ділову раду – UAfrica Business Council, повідомили у Мінекономіки. Нову міжсекторальну платформу створили для розширення експортних можливостей, розвитку довгострокових партнерств та системної інтеграції українських компаній на ринках Африки.

Установче засідання Ради відбулося 25 травня у День Африки в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Платформа працюватиме як спільний майданчик для бізнесу, державних установ, галузевих асоціацій та освітніх закладів. Серед її основних напрямів – розвиток торговельних і логістичних маршрутів, організація бізнес-місій, встановлення B2B-контактів та супровід інвестиційних і інфраструктурних проєктів.

Африка стає перспективним напрямком для українського агроекспорту

Окрему увагу в діяльності Ради планують приділити аграрній сфері. Йдеться не лише про постачання української агропродукції, а й про розвиток місцевої аграрної інфраструктури, освітні програми та підготовку фахівців.

Україна вже має перші практичні результати співпраці з країнами континенту. Зокрема, у квітні 2026 року в межах гуманітарної ініціативи Президента "Продовольство з України" у Гані почав працювати перший український агрохаб.

Цей центр займається переробкою та розподілом продукції, а також покликаний зміцнити продовольчу безпеку, покращити логістику та поглибити економічні зв'язки України з країнами Західної Африки.

Бізнесу пропонують перейти від діалогу до інвестицій

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик наголосив, що запуск агрохабу в Гані став початком довгострокової стратегії присутності України на африканському континенті.

За його словами, держава вже задала напрямок розвитку співпраці, а тепер завдання полягає у переході від політичного діалогу до конкретних інвестиційних та виробничих проєктів.

Крім економічної взаємодії, Рада планує підтримувати гуманітарні та безпекові ініціативи України. Також передбачається обмін українським досвідом у питаннях стійкості, відновлення та реформування сектору безпеки.

До роботи платформи вже долучилися представники профільних міністерств, банківської сфери, аграрного бізнесу, університетів та провідних українських компаній.

Україна відкрила агрохаб в Африці

