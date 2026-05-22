Туреччина вимагає скасувати мита на овочі: українські тепличники попередили про ризики

Туреччина закликає Україну переглянути або скасувати антидемпінгові мита на імпорт огірків і помідорів, запроваджені торік. Українські тепличні господарства виступають проти такого кроку й заявляють, що без захисних механізмів галузі буде складно відновитися.

Туреччина наполягає на перегляді мит

Туреччина вимагає від України переглянути, призупинити або повністю скасувати антидемпінгові мита на імпорт огірків і помідорів, повідомляє "Укрінформ". Вони були введені у липні 2025 року.

Дивіться також Морква стрімко дорожчає: чому ціни за тиждень злетіли більш ніж на третину

Про це під час пресконференції повідомила експертка Анжела Махінова. За її словами, така позиція викликає занепокоєння серед українських виробників овочів закритого ґрунту.

Це насторожує українську тепличну галузь, тому що законних підстав для такого термінового перегляду немає,

– наголосила Махінова.

Вона зауважила, що антидемпінгові інструменти є звичною міжнародною практикою захисту національного виробника, якою активно користуються як Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, так і сама Туреччина.

Тепличники нагадують про результати розслідування

Представники галузі наголошують, що запроваджені мита базувалися на офіційному розслідуванні, яке зафіксувало демпінг та негативний вплив імпорту на українські підприємства.

За словами експертів, механізм призупинення таких заходів застосовується лише у виняткових випадках – за суттєвих змін економічних умов або з міркувань національної безпеки. Крім того, чинне законодавство передбачає, що ініціаторами такого перегляду мають бути українські виробники чи споживачі, а не іноземні сторони.

Сьогодні турецька продукція займає значну частку українського ринку. Зокрема, на Туреччину припадає близько половини продажів імпортних огірків і помідорів, а в сегменті імпортних огірків її частка сягає 90%, тоді як у помідорах – 75%.

Галузь просить дати митам час спрацювати

Українські тепличні комбінати закликають Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства не змінювати чинні обмеження. Вони вважають, що лише тривала дія антидемпінгових мит може вирівняти конкурентні умови та сприяти відновленню виробництва.

Представник Уманського тепличного комбінату Роман Гордій заявив, що підприємства продовжують працювати попри обстріли, пошкодження тепличної інфраструктури та енергетичні проблеми.

За його словами, лише у 2025 році та першому кварталі 2026 року галузь інвестувала понад 30 мільйонів доларів США, сплатила близько 600 мільйонів гривень податків і забезпечила роботою приблизно 1500 людей.

Антидемпінгові заходи нам потрібні. Вони були введені тільки минулого року, і потрібен час, щоб вони спрацювали. За п'ять років у нас є шанс відновити галузь, збільшити виробництво і покращити ситуацію,

– підкреслив Гордій.

Директор Дніпровського тепличного комбінату Сергій Задорожній також звернув увагу на нерівні умови конкуренції. За його словами, українські виробники працюють без суттєвої державної підтримки, тоді як аграрний сектор Туреччини отримує масштабні субсидії.

Українська молода картопля шокувала цінами: чому вона удвічі дорожча за єгипетську?

Побоювання українських тепличників, що стосуються зняття ввізних мит з Туреччини не безпідставні. Адже дуже часто імпортна продукція виходить набагато дешевшою, що вбиває конкурентність вітчизняних виробників.

У київських супермаркетах українська молода картопля коштує майже удвічі дорожче за імпортовану з Єгипту, що викликало обговорення серед покупців.

Висока собівартість української картоплі пояснюється складними умовами виробництва, такими як тепличне вирощування та витрати на енергозабезпечення.

Найбільшими постачальниками стали Польща, Єгипет і Нідерланди. Натомість український експорт картоплі залишається незначним – за рік за кордон відправили лише 3,4 тисячі тонн продукції.