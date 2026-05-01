Огірки стрімко дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни у супермаркетах

В Україні продовжують дешевшати тепличні огірки – ціни падають уже третій тиждень поспіль. Причиною стало різке зростання пропозиції та слабкий попит.

Пропозиція зростає швидше за попит

На ринку тепличних огірків в Україні зберігається тенденція до зниження цін. За даними аналітиків EastFruit, ключовими причинами стали сезонне збільшення пропозиції та повільні темпи продажів.

Станом на зараз виробники пропонують огірки за ціною 40 – 70 гривень за кілограм. Це приблизно на 22 відсотки дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Гуртові компанії та торгівельні мережі закуповують продукцію невеликими партіями, переважно для швидкого продажу. Така обережність пов'язана з коротким терміном зберігання огірків.

Тепла погода прискорила падіння цін

Учасники ринку зазначають, що встановлення теплої погоди значно прискорило дозрівання продукції в тепличних господарствах. Це призвело до ще більшого збільшення обсягів на ринку.

Додатковий тиск створює надходження огірків із плівкових теплиць, що розширює пропозицію та посилює конкуренцію між виробниками.

У результаті фермери змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення продукції. Якщо попит не зросте, тенденція до здешевлення може зберегтися і надалі.

Згідно з даними "Мінфіну", нині в українських супермаркетах встановилися такі ціни на огірки:

Auchan 69,90 гривні за кілограм;

Metro 71,76 гривні за кілограм;

Megamarket 82,50 гривні за кілограм;

Сільпо 110 гривень за кілограм;

АТБ 94,95 гривні за кілограм.

