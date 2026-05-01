Огірки стрімко дешевшають третій тиждень поспіль: які ціни у супермаркетах
В Україні продовжують дешевшати тепличні огірки – ціни падають уже третій тиждень поспіль. Причиною стало різке зростання пропозиції та слабкий попит.
Пропозиція зростає швидше за попит
На ринку тепличних огірків в Україні зберігається тенденція до зниження цін. За даними аналітиків EastFruit, ключовими причинами стали сезонне збільшення пропозиції та повільні темпи продажів.
Дивіться також Ціни на цибулю різко зросли: яка вартість у супермаркетах
Станом на зараз виробники пропонують огірки за ціною 40 – 70 гривень за кілограм. Це приблизно на 22 відсотки дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Гуртові компанії та торгівельні мережі закуповують продукцію невеликими партіями, переважно для швидкого продажу. Така обережність пов'язана з коротким терміном зберігання огірків.
Тепла погода прискорила падіння цін
Учасники ринку зазначають, що встановлення теплої погоди значно прискорило дозрівання продукції в тепличних господарствах. Це призвело до ще більшого збільшення обсягів на ринку.
Додатковий тиск створює надходження огірків із плівкових теплиць, що розширює пропозицію та посилює конкуренцію між виробниками.
У результаті фермери змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення продукції. Якщо попит не зросте, тенденція до здешевлення може зберегтися і надалі.
Згідно з даними "Мінфіну", нині в українських супермаркетах встановилися такі ціни на огірки:
- Auchan 69,90 гривні за кілограм;
- Metro 71,76 гривні за кілограм;
- Megamarket 82,50 гривні за кілограм;
- Сільпо 110 гривень за кілограм;
- АТБ 94,95 гривні за кілограм.
Українські томати дешевшають: які наразі ціни у магазинах?
Ціни на тепличні помідори в Україні знижуються через зростання пропозиції та слабкий попит, з тепличними комбінатами, що реалізують помідори за 130 – 160 гривень за кілограм.
Незважаючи на зниження цін, поточні ціни на помідори залишаються на 73% вищими, ніж у той самий період минулого року.
Якщо темпи збуту не зростуть, ринок може й надалі коригуватися вниз, особливо на тлі збільшення внутрішньої пропозиції та стабільного імпорту.