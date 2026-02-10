Ціна майже 700 гривень: в Україні здорожчав один з популярних продуктів

В Україні продовжується зростання цін на продукти, і кава не стала винятком. За місяць її середня вартість суттєво підвищилася, а окремі позиції вже наближаються до 700 гривень.

У магазинах сильно зросли ціни на каву

Багато українців традиційно починають ранок із кави, однак останнім часом це задоволення помітно дорожчає. Деякі виробники вже переглянули цінники у бік суттєвого зростання, про що свідчать дані "Мінфіну".

Читайте також Тепличні огірки в Україні знову дорожчають: ціни за тиждень зросли на 12%

За даними сайту, станом на 5 лютого кава подорожчала в середньому на 75,6 гривні порівняно з січнем. Зокрема, Nescafe Gold об'ємом 210 грамів нині коштує близько 686,8 гривні, тоді як місяць тому його ціна становила 610,2 гривні.

Open Agri Club – ваш надійний партнер в агробізнесі. Учасники отримують фінансування під посівну кампанію, розгляд заявки три дні. А також – безкоштовний аналіз ґрунтів, добрива за спеціальними цінами, консультації агрономів. Все, що потрібно для вдалого сезону.

Водночас зростання цін фіксують і в інших продуктових категоріях. Дорожчають овочі, фрукти, крупи та рослинна олія, що вже відчутно для покупців у магазинах.

Зверніть увагу! Експерти пов'язують таку динаміку з логістичними труднощами, проблемами зі зберіганням продукції та скороченням пропозиції на ринку. За їхніми оцінками, ці фактори й надалі тиснутимуть на ціни.

Ціни на овочі переважно ростуть: що минулого тижня подорожчало найбільше?