Посівна в Україні стартує із запізненням: чи є ризики продовольчої кризи

В Україні розпочинається весняна посівна кампанія, хоча цього року польові роботи стартують дещо пізніше, ніж зазвичай. Попри погодні труднощі аграрії забезпечені ресурсами та готові активно виходити в поля.

Посівна почнеться із запізненням

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький розповів, що в Україні стартує весняна посівна кампанія, повідомляє "Суспільне". У більшості регіонів польові роботи цього року почнуться трохи пізніше, ніж у середньому в попередні роки.

Причиною стали погодні умови – глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей. Водночас аграрії вже входять у активну фазу польових робіт і мають необхідні запаси пального, насіння та інших ресурсів.

За його словами, агровиробники забезпечені ключовими ресурсами для проведення посівної щонайменше на кілька тижнів, а подекуди – на кілька місяців.

Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь. Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається,

– зазначив Тарас Висоцький.

Він додав, що можливе зростання вартості пального поки не має суттєвого впливу на економіку виробництва. Частка пального у собівартості окремих культур становить приблизно від 10 до 15 відсотків, тому навіть у разі подорожчання його вплив на кінцеву собівартість продукції оцінюють лише на рівні від 1 до 2 відсотків.

Які прогнози на посівну-2026?

Традиційно посівна кампанія розпочинається у південних регіонах України – у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях – і поступово просувається на північ країни.

За оцінками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, площі посівів ярих культур у 2026 році суттєво не зміняться і залишаться приблизно на рівні минулого року. Це стосується й прифронтових регіонів, де аграрії планують засіяти всі доступні та безпечні землі.

Більшість озимих культур успішно перезимували. У більшості областей втрати не перевищують від 3 до 5 відсотків, а подекуди їх немає взагалі. Втім у кількох регіонах ситуація складніша. Зокрема, у Кіровоградській області втрати можуть становити до 30–40 відсотків посівів озимих, у Вінницькій – до 20–30 відсотків, а у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях – до 10–20 відсотків.

Навіть у регіонах із більшими втратами це не становить загрози для діяльності господарств, адже озимі культури зазвичай займають лише 20–30 відсотків структури посівів. У перерахунку на загальний обсяг виробництва втрати будуть значно меншими,

– пояснив Тарас Висоцький.

За його словами, загалом погодні умови цієї зими не створюють ризиків для продовольчої безпеки України.

