Дефіцит селітри в Україні критично зріс: що робити аграріям

В Україні фіксують суттєвий брак аміачної селітри, необхідної для весняного підживлення озимих культур. Експерти попереджають, що нестача добрив може призвести до втрат урожаю зернових на рівні понад десять відсотків.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що в Україні спостерігається значний дефіцит аміачної селітри, яку вже можна використовувати для підживлення озимих культур, повідомляє Delo.ua. За його словами, частина господарств, які заздалегідь сформували запаси, вже розпочали або планують підживлення.

Водночас дефіцит аміачної селітри на ринку оцінюється приблизно до сімдесяти відсотків від потреби. Причинами є енергетичні обмеження, висока ціна природного газу та обмежені обсяги його постачання, через що вітчизняні хімічні підприємства не встигають нарощувати виробництво. Крім того, імпорт морськими партіями заборонений через вибухонебезпечні властивості добрива.

У зв'язку з цим аграріям радять розглядати альтернативи, зокрема використання вапнякової селітри, яка є безпечнішою для транспортування та могла б постачатися у значних обсягах за наявності пропозиції на ринку.

Які наслідки можуть бути через нестачу добрива?

Експерти застерігають, що без достатнього внесення мінеральних добрив можливе недоотримання врожаю зернових на рівні десяти відсотків і більше. Загальний урожай прогнозується близько п'ятдесяти мільйонів тонн, однак він залежатиме від стану перезимівлі озимих та погодних умов навесні.

У разі пошкодження посівів озимої пшениці аграрії можуть пересівати площі ярою пшеницею, а озимий ячмінь – ярим, хоча якість врожаю може бути нижчою. Також приблизно третина посівів ріпаку з площі близько одного мільйона ста тисяч гектарів перебуває у зоні ризику через недостатній сніговий покрив.

Якщо озимі культури постраждають від морозів, господарства можуть пересівати поля кукурудзою, соєю або соняшником.

