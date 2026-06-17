Ціни обвалилися на третину: що відбувається з огірками в Україні

На українському ринку зафіксували різке падіння цін на тепличні огірки. Лише за тиждень відпускна вартість продукції знизилася в середньому на третину через збільшення пропозиції від місцевих виробників.

Пропозиція огірків зростає, а ціни падають

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють про чергове зниження цін на тепличні огірки в Україні. Основною причиною стало активне надходження продукції з літніх теплиць, насамперед із південних та західних регіонів країни.

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Станом на сьогодні виробники реалізують огірки за ціною від 30 до 55 гривень за кілограм. У середньому це на 33% дешевше, ніж тижнем раніше. Експерти пояснюють таку динаміку сезонним фактором, адже на ринку стрімко збільшується пропозиція овочів із місцевих господарств.

Для споживачів здешевлення вже помітне і в роздрібній торгівлі. Залежно від сорту та торговельної мережі огірки в українських супермаркетах продаються в середньому за 80 – 135 гривень за кілограм, тоді як навесні ціни нерідко перевищували 200 гривень за кілограм.

Тепличники завершують перший оборот

Позитивним фактором для виробників стало те, що різке зниження цін збіглося із завершенням реалізації огірків першого сівообороту. У багатьох тепличних господарствах уже тривають роботи із зачистки теплиць та підготовки до нового виробничого циклу.

Запуск продажів огірків другого сівообороту більшість виробників планує на другу половину літа. Саме тоді на ринку може сформуватися нова цінова ситуація залежно від обсягів пропозиції та попиту.

Попри нинішнє здешевлення, тепличні комбінати вже реалізують продукцію в середньому на 20% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Це свідчить про складніші умови для виробників, які змушені працювати в умовах високої конкуренції та сезонного тиску на ціни.

Ціни на огірки падають ще з початку травня

На початку травня ми повідомляли, що ціни на тепличні огірки в Україні ще тоді впали на 30% через надлишок продукції та слабкий попит.

Виробники були змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення товару, причому теперішні ціни на 30% нижчі, ніж на початку травня минулого року.