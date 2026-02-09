В Україні фіксують зростання популяції вовків: під загрозою фермери й дика фауна

Через заборону полювання на частині територій під час воєнного стану чисельність вовків в Україні помітно зросла. Експерти попереджають про ризики для фермерських господарств і природного балансу.

Популяція вовків зростає, експерти занепокоєні

Експерти наразі не мають точних даних щодо кількості вовків в Україні, повідомляє видання "Субота". За оцінками фахівців і результатами мисливських обліків, популяція хижаків може становити від 2 500 до 4 000 особин.

Такий значний розбіг у цифрах пояснюють неналежним обліком у низці регіонів. Водночас фахівці сходяться на думці, що популяція вовків зростає, а однією з головних причин цього є заборона полювання на окремих територіях у період воєнного стану.

Збільшення кількості хижаків створює додаткові виклики для фермерських господарств. Аграрії змушені посилювати заходи безпеки, інвестувати в огородження пасовищ і залучати більше пастухів, щоб уберегти худобу – овець, кіз та молодняк великої рогатої худоби.

Екологи також застерігають про посилення тиску на дику фауну. Активніше полювання вовків може призвести до скорочення популяцій козуль, оленів і кабанів, як у лісових масивах, так і поблизу сільськогосподарських угідь. У перспективі це може порушити природний баланс видів, особливо на тлі урбанізації та змін довкілля.

