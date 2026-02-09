Популяция волков растет, эксперты обеспокоены

Эксперты пока не имеют точных данных по количеству волков в Украине, сообщает издание "Суббота". По оценкам специалистов и результатам охотничьих учетов, популяция хищников может составлять от 2 500 до 4 000 особей.

Читайте также На Прикарпатье вспышки АЧС: в регионе усиливают контроль популяции диких свиней

Такой значительный разбег в цифрах объясняют ненадлежащим учетом в ряде регионов. В то же время специалисты сходятся во мнении, что популяция волков растет, а одной из главных причин этого является запрет охоты на отдельных территориях в период военного положения.

Open Agri Club – ваш надійний партнер в агробізнесі. Учасники отримують фінансування під посівну кампанію, розгляд заявки три дні. А також – безкоштовний аналіз ґрунтів, добрива за спеціальними цінами, консультації агрономів. Все, що потрібно для вдалого сезону.

Увеличение количества хищников создает дополнительные вызовы для фермерских хозяйств. Аграрии вынуждены усиливать меры безопасности, инвестировать в ограждение пастбищ и привлекать больше пастухов, чтобы уберечь скот – овец, коз и молодняк крупного рогатого скота.

Экологи также предостерегают об усилении давления на дикую фауну. Активная охота волков может привести к сокращению популяций косуль, оленей и кабанов, как в лесных массивах, так и вблизи сельскохозяйственных угодий. В перспективе это может нарушить естественный баланс видов, особенно на фоне урбанизации и изменений окружающей среды.

В Нидерландах зафиксировали первый в Европе случай птичьего гриппа у молочной коровы