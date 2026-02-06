У коровы обнаружили птичий грипп

В Нидерландах у молочной коровы обнаружили антитела к высокопатогенному птичьему гриппу H5N1, что свидетельствует о перенесенном заражении, сообщает Food Safety Magazine. По результатам анализа полимеразной цепной реакции установлено, что во время тестирования животное уже не выделяло вирус.

Обследование поголовья на ферме провели после того, как у кота, который там содержался, подтвердили инфицирование H5N1. Расследование Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA) показало, что в середине декабря у коровы наблюдались симптомы, характерные для птичьего гриппа, в частности мастит и снижение надоев. Впоследствии животное полностью выздоровело.

Другие молочные коровы на ферме дали отрицательные результаты тестов на вирус, одновременно анализы на наличие антител еще продолжаются. До завершения расследования на хозяйстве действуют временные ограничения.

Какой риск распространения болезни от коров?

NVWA также отобрало пробы молока от 20 коров и из резервуара хранения. Молоко с фермы используют исключительно для пастеризованной продукции, поскольку пастеризация эффективно уничтожает вирус H5N1. Молоко от больной коровы в период заболевания не попадало в пищевую цепь.

В то же время в Европейском агентстве по безопасности пищевых продуктов ранее заявляли, что риск распространения птичьего гриппа от молочного скота из США в Европу является очень низким, но призвали к усиленному надзору. В Вагенингенском университете отмечают, что для выявления возможных зоонозных адаптаций вируса необходимо выделить сам вирус, ведь наличие антител не позволяет сделать такие выводы.

Отдельно в университете сообщили, что текущие исследования подтвердили эффективность двух вакцин против птичьего гриппа в снижении смертности птицы, инфицированной высокопатогенным вирусом, однако для оценки влияния вакцинации на передачу инфекции нужны дополнительные эксперименты.

