Соняшник дорожчає в Україні: ринок підтримує дефіцит сировини
- В Україні ціни на соняшник зростають через обмежену пропозицію, вартість на базисі CPT підвищилася до 696 доларів США за тонну.
- Світовий ринок рослинних олій показує стабільність з незначним зростанням котирувань, зокрема, ціни на ф'ючерси CBOT Soybean Oil Futures підвищилися на 1,29% за тиждень.
Світовий ринок рослинних олій протягом тижня залишався відносно стабільним із незначним зростанням котирувань. В Україні ціни на соняшник демонструють помірне підвищення через обмежену пропозицію.
Що відбувається на ринку соняшника в Україні?
Світовий ринок рослинних олій упродовж тижня демонстрував відносно стабільну динаміку, зазначають аналітики Spike Brokers. Зокрема, котирування Bursa Malaysia Palm Oil Futures зросли до 4 549 малайзійських ринггітів (+0,2%), отримуючи підтримку від енергетичного сектору.
Водночас ф'ючерси CBOT Soybean Oil Futures підвищилися до 67,44 цента за фунт (+1,29% за тиждень), що також позитивно вплинуло на загальний сегмент рослинних олій.
На європейському ринку соняшникова олія на умовах FOB Північна Європа утримується на рівні близько 1 467 доларів США за тонну. Це свідчить про відносний баланс між попитом і пропозицією. Водночас інверсія форвардної кривої — коли ціни на наступні місяці нижчі — стримує активність покупців у переробній галузі.
На внутрішньому ринку України фіксується помірне зростання цін. За даними SPIKE Spot Commodity Index, вартість соняшнику на базисі CPT (паритет Одеса, переробка) підвищилася з 687 до 696 доларів США за тонну.
Зверніть увагу! Ключовим фактором підтримки цін залишається обмежена пропозиція з боку аграріїв, що посилює конкуренцію між переробними підприємствами за сировину.
Україна в лідерах постачання соняшникової олії в ЄС: які обсяги експорту?
Україна залишається основним постачальником соняшникової олії до ЄС, займаючи майже 92% ринку, попри зниження обсягів експорту.
Урожай насіння соняшнику в Україні скоротився, а логістика ускладнена через атаки на портову інфраструктуру, що обмежило експортний потенціал.