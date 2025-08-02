Криза без українського: як вплинула на Польщу відсутність зерна з України
- Відсутність українського зерна завдає значних збитків польським компаніям, зокрема портам та перевантажувальним терміналам.
- Польські термінали залишаються порожніми, що призводить до високих експлуатаційних витрат.
Статистика показує, що відсутність українського зерна принесла значні збитки польським компаніям. Водночас, йдеться зовсім не про введення в обіг продукції з України.
Чому Польща постраждала через відсутність зерна з України?
Польські компанії відчутно постраждали саме через відсутність перевалки українського зерна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rynek infrastruktury.
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Генеральний директор групи CSL Лаури Головач зауважила, що ситуація з зерном з України для Польщі така:
- дозвіл на транзит українського зерна приніс би значний прибуток польським портам та перевантажувальним терміналам;
- введення товарів з України в обіг, навпаки, призвело б до збитків.
Ми вважаємо, що блокування перевалки продукції з України в Польщі є болісним для нашої економіки,
– каже Головач.
Потрібно розуміти, що зараз польські термінали переважно порожні. Це і є причиною високих експлуатаційних витрат та загрози масових звільнень.
Деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках,
– наголошує Головач.
Зверніть увагу! Головач вказує на те, що у Польщі нехтують ситуацією, яка склалася.