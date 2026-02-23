Вперше за 19 років: українські риболови відновили вилов у північно-західній Атлантиці

У 2025 році підприємства рибної галузі України виловили десятки тисяч тонн риби та інших водних біоресурсів, демонструючи стабільну роботу як у внутрішніх водоймах, так і у Світовому океані. Особливо помітним стало зростання аквакультури та активний промисел у міжнародних водах.

Українські рибалки відновили промисли у північно-західній Атлантиці

Упродовж 2025 року українські підприємства рибної галузі добули 44,7 тисячі тонн риби та водних біоресурсів. Найбільшу частку – 20,16 тисячі тонн – виловили у водах за межами юрисдикції України, повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Зокрема, в антарктичному регіоні українські судна добули 19,5 тисячі тонн біоресурсів, з яких понад 18,8 тисячі тонн становив антарктичний криль. Також вперше з 2006 року український оператор відновив промисел у північно-західній частині Атлантики (зона НАФО), де вилов склав 637 тонн.

За словами голови агентства Ігоря Клименка, ці результати свідчать про здатність галузі стабільно працювати як у національних водоймах, так і в районах промислу Світового океану.

Сегмент аквакультури показав позитивну динаміку: виробництво та реалізація товарної риби зросли на 17,5 відсотка порівняно з 2024 роком – до 10,78 тисячі тонн. В агентстві пояснюють це підвищенням попиту на українську рибу на внутрішньому ринку. Спеціальні товарні рибні господарства додатково забезпечили 2,26 тисячі тонн біоресурсів.

У внутрішніх рибогосподарських водоймах промисел здійснювали 126 суб'єктів, які разом виловили майже 11,5 тисячі тонн. Основний обсяг забезпечили водосховища Дніпра – 10,2 тисячі тонн, що на 3 відсотки більше, ніж роком раніше.

