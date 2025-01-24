Половину українського ринку можуть зайняти європейські сири

Зовсім скоро українські виробники сиру можуть втратити понад половину внутрішнього ринку. Це пов'язано з дуже вірогідним зростанням імпорту.

Які причини збільшення обсягів імпортного сиру

Основною причиною зростання імпорту сиру є диспаритет цін на товар українського та європейського виробництва, повідомляє 24 Канал із посиланням на Infagro. Імпортований сир значно дешевший за вітчизняний.

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Як змінити тенденцію Аналітики вказують, що врятувати ситуацію можуть лише два чинники: зниження цін українськими сироварами, або ж суттєва девальвація гривні. Перший варіант маловірогідний, виробники вже відвикли від використання такого інструменту стимулювання продажів. Дешевше 300 гривень за кілограм навіть традиційні сири продавати найближчим часом не будуть. А от обвал курсу гривні дуже навіть може відбутися, зважаючи на війну та поточний стан економіки.

Що відбувається зараз

Наразі ж спостерігається зростання імпорту сирів із категорії сичужних (тверді, напівтверді, білі) відразу на 50% у порівнянні з груднем 2023 року до 4,6 тисячі тонн. Поставки європейських плавлених сирів в аналогічному порівнянні збільшились на 28% до рівня понад 500 тонн.

Якщо і далі тренд високого імпорту збережеться, то це означає, що європейські сири займуть половину всіх продажів сиру в Україні. Хочеться трохи заспокоїти українських сироварів загальними цифрами торгівлі за весь 2024 рік. Були і гірші часи. Імпорт сичужних сирів збільшився в минулому році лише на 11% до 29 тисячі тонн, це поки що майже на третину менше, ніж в довоєнному 2021 році,

– зазначають у виданні.

Закупки плавлених сирів у 2024 році в порівнянні з попереднім зросли на 14% до 4,6 тисячі тонн, що на чверть менше ніж у 2021.