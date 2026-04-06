Експорт українських яблук змінюється: які ринки тепер у пріоритеті

Український експорт яблук поступово переорієнтовується на нові ринки. Традиційні напрямки слабшають, тоді як інші регіони демонструють висхідний попит.

Близький Схід втрачає позиції

Географія експорту українських яблук поступово змінюється, повідомляє AgroTimes. Якщо раніше ключовими напрямками були країни Близького Сходу, то зараз їхня роль поступово зменшується.

На початку 2026 року близько 60% постачання припадало на Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію. Керівник експертної компанії USPA Fruit Володимир Гуржій прогнозує подальше скорочення експорту в ці країни через зміну попиту та посилення конкуренції.

Ринок дедалі більше реагує на якість продукції та сортову структуру, що впливає на можливості експортерів закріпитися на традиційних напрямках.

Нові напрямки та роль сортів

Паралельно зниженню активності на Близькому Сході зростає інтерес до альтернативних ринків. Зокрема, активізуються постачання до Сирії, Туреччини, Іраку та країн Центральної Азії.

Ключову роль у цьому відіграють сорти яблук. Найбільший попит зараз формують Golden Delicious і Red Delicious, які стали основними драйверами експорту на початку сезону.

Водночас ситуація чітко розділила виробників: ті, хто мав якісну Royal Gala, змогли успішно експортувати продукцію ще до Нового року. Інші ж, які розраховували на подальше зростання цін, опинилися у менш вигідному становищі.

Зверніть увагу! У результаті ринок адаптується до наявної пропозиції: виграють господарства з якісною продукцією та затребуваними сортами, тоді як інші змушені переорієнтовуватися на менш вимогливі ринки.

