Україна б'є рекорди: експорт яєць зріс до максимуму за 5 років

Українські виробники у березні 2026 року встановили рекорд з експорту яєць за останні 5 років. Зростання попиту забезпечило суттєве збільшення валютного виторгу.

Експорт досяг максимуму за п'ять років

У березні 2026 року Україна експортувала 216,2 мільйона штук яєць, що стало найвищим показником за останні п'ять років. Про це повідомив Союз птахівників України з посиланням на митну статистику.

Порівняно з лютим обсяги постачання зросли на 23%, а у річному вимірі — на 25%. У грошовому еквіваленті результати ще більш разючі: виторг у березні сягнув 24 мільйонів доларів США, що на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом за перший квартал 2026 року на зовнішні ринки було відправлено 579,5 мільйона штук яєць. Це на 17% більше у фізичному обсязі, тоді як валютний виторг зросла одразу на 74% — до 66 мільйонів доларів США.

Європа залишається ключовим ринком

Основними покупцями українських яєць залишаються країни Європейського Союзу, на які припадає 74% усього експорту. Найбільший попит зафіксовано в Іспанії (26,1%), Великій Британії (13,1%), Польщі (11,7%) та Ізраїлі (8,3%).

Такий розподіл свідчить про стабільний попит на українську продукцію на зовнішніх ринках, особливо в Європі. Висока динаміка зростання валютного виторгу також вказує на покращення цінової кон'юнктури та зміцнення позицій українських виробників у міжнародній торгівлі.

