Українським аграріям нададуть майже 11 мільярдів гривень допомоги
- Український уряд запланував виділити 10,9 мільярда гривень на підтримку аграріїв у 2025 році, з яких 43% надійдуть від міжнародних фінансових організацій.
- У 2024 році бюджетна підтримка аграріїв склала 7,075 мільярда гривень, зокрема, кошти від міжнародних організацій використовувалися на дотації для землі та утримання худоби.
Український уряд запланував фінансову допомогу для українських аграріїв на 2025 рік. Кошти для субсидій надійдуть з міжнародних фондів.
Допомогу аграріям збільшили
Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що у 2025 році аграріям планують надати 10,9 мільярда гривень, з яких 43% надійдуть від міжнародних фінансових організацій, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Interfax-Україна".
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Бюджетна підтримка сільгоспвиробників у 2024 році склала 7,075 мільярда гривень і відбувалася за бюджетними програмами Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економіки,
– зазначає Южаніна.
За її словами, 39% фінансування (2,78 мільярда гривень) було забезпечено коштом міжнародних фінансових організацій. Кошти партнерів були спрямовані як дотації на 1 гектар (70%), як дотації для утримання великої рогатої худоби (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).
Зверніть увагу! При цьому решта із загального фонду державного бюджету в 1,36 мільярда гривень було спрямовано на надання грантів для створення або розвиток переробних підприємств (65%), садівництва, ягідництва та виноградарства (23%), тепличного господарства (12%).
Також народна депутатка повідомила, що на 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку аграріїв до 10,9 мільярда гривень, з яких вже 43% можуть бути профінансовані коштом міжнародних фінансових організацій.
Важливо! Вона нагадала, що бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель у 2024 році склало лише 0,4 мільярда гривень. З передбачених на ці видатки коштів понад 2,5 мільярда гривень було спрямовано на виплати "Зимової єПідтримки".