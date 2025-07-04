Україну прийняли до ради ФАО

Україна додала ще одне важливе досягнення на міжнародній арені. Нашу країну обрали до ради сільськогосподарської організації ООН.

Україна відтепер у раді ФАО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів у соцмережі Х, що Україну сьогодні, 4 липня, на конференції в Римі обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

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Ми вдячні всім державам-членам ООН за визнання життєво важливої ​​ролі України як гаранта глобальної продовольчої безпеки. Як відданий член ради, Україна буде віддана посиленню реагування ФАО та докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки,

– зазначив міністр.

Також він додав, що попри спричинені повномасштабною агресією Росії виклики Україна продовжуватиме розширювати гуманітарні зусилля, що рятують життя, зокрема через програму Grain from Ukraine.

Зверніть увагу! Також Сибіга зазначив, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради, хоча й дуже старалися: "Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій".