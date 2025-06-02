Нові умови торгівлі України та ЄС погодять у Брюсселі вже у червні

Український уряд цього тижня почне переговори щодо нових умов торгівлі з ЄС. У Києві та Брюсселі планують переглянути умови Угоди про асоціацію та встановити нові правила гри.

Нові правила торгівлі невдовзі узгодять

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка розповів, що протягом тижня українські урядовці мають врегулювати з ЄС нові правила взаємної торгівлі, які діятимуть до моменту вступу України в ЄС, повідомляє 24 Канал із посиланням на uaprom.info. Конкретні умови, на яких будуватимуться двосторонні торгові відносини, стануть відомі вже у червні.

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За його словами, Кабмін знаходиться в діалозі із Єврокомісією, оскільки 5 червня завершується дія режиму автономних торгових заходів, який ЄС запровадив у червні 2022 року. Він передбачав скасування всіх мит, товарних квот та захисних заходів щодо українських товарів.

Качка зазначив, що з 6 червня почнуть діяти перехідні умови: "Це відбуватиметься плавно. З точки зору доступу до ринку ЄС нічого не зміниться. Не з'явиться жодних нових ліцензій". Водночас почнуться переговори про нові довгострокові умови торгівлі.

Певні модальності в нас є, вони влаштують і європейських фермерів, і наших. Це так званий перехід на повну інтеграцію до умов ЄС. До української продукції раніше було упередження, що вона не відповідає умовам європейської. З'ясувалося, що більшості вимог ми відповідаємо і тому можемо юридично це обґрунтувати. І я думаю, що у червні ми зможемо представити цю модель спільно з Єврокомісією,

– сказав Качка.

За словами Тараса Качки, угода поки на початковому етапі, але у червні будуть новини щодо того, як відбуватиметься торгівля між ЄС та Україною на роки до вступу в ЄС вже в рамках Угоди про вільну торгівлю.

Зверніть увагу! Найбільш чутливим до змін в умовах торгівлі сектором української економіки є аграрне виробництво. Тож головна дискусія ведеться стосовно перегляду квот на таку продукцію як пшениця, кукурудза, мясо птиці, мед, цукор.