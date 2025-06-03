Не катастрофа, але падіння буде значне: у Мінагро озвучили прогноз урожаю 2025 року

Минулого року врожай сільгоспкультур в Україні зазнав втрат через несприятливі погодні умови. Цього року у Мінагрополітики також не сподіваються на те, щоб вийти на норми збору попередніх років.

Що буде із врожаєм цього року

Найбільш песимістичні оцінки міністра аграрної політики України Віталія Коваля передбачають, що врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% – до близько 51 мільйона тонн порівняно з 56,7 мільйона тонн у 2024 році, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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На нас чекає складний сезон. Аномально тепла зима, спочатку не було вологи, потім затяжні дощі затримали посівну кампанію в окремих регіонах на два тижні. Тому ми очікуємо зменшення врожаю. Найгірший прогноз – мінус 10%. Зернові – мінус 10%, олійні – мінус 5%. Це точно не катастрофа, але, дасть Бог, зберемо все,

– говорить міністр.

У першому детальному прогнозі на 2025 рік Коваль заявив, що Україна може зібрати:

близько 26 мільйонів тонн кукурудзи,

4,5 мільйона тонн ячменю,

1,5 мільйона тонн інших зернових,

11,5 мільйона тонн насіння соняшнику,

11 мільйонів тонн цукрових буряків.

Зверніть увагу! Щодо пшениці – очікується врожай у діапазоні 20 – 22 мільйони тонн, остаточні показники залежать від погоди та факторів, пов'язаних із війною.

Також міністр зазначив, що загальний врожай олійних у 2025 році може знизитися до 20,16 мільйона тонн проти 21,18 мільйона тонн у 2024 році, зокрема через зменшення врожаю ріпаку на 600 тисяч тонн.

Міністр утримався від оголошення прогнозу на експорт зернових у 2025/26 маркетинговому році, бо остаточні обсяги врожаю ще невідомі. Натомість аналітики оцінюють потенційний експорт у 40,9 мільйона тонн, зокрема 15 – 15,5 мільйона тонн пшениці.