Україна різко наростить виробництво соняшнику: прогноз USDA на новий сезон

Аналітики Міністерства сільського господарства США прогнозують суттєве зростання виробництва соняшнику в Україні у 2026/27 маркетинговому році. Очікується також збільшення випуску та експорту соняшникової олії й шроту.

Виробництво соняшнику в Україні суттєво зросте

За оцінками аналітиків USDA, у 2026/27 маркетинговому році українські аграрії зберуть близько 13,5 мільйона тонн соняшнику. Це на 2,5 мільйона тонн більше, ніж у поточному сезоні, що означає приріст приблизно на 23%.

Також прогнозується збільшення обсягів переробки культури. Зокрема, виробництво соняшникової олії може досягти 5,63 мільйона тонн. У порівнянні з нинішнім сезоном це майже на 19% більше.

Позитивна динаміка очікується і в сегменті соняшникового шроту. За прогнозом USDA, його виробництво в Україні зросте до 5,4 мільйона тонн, що майже на 0,9 мільйона тонн перевищить поточні показники.

Україна наростить експорт олії та шроту

Разом зі збільшенням виробництва аналітики прогнозують і активніше зростання експорту продукції переробки соняшнику.

Зокрема, експорт соняшникової олії з України у 2026/27 маркетинговому році може скласти 5,1 мільйона тонн. Це на 17% більше, ніж у нинішньому сезоні. Поставки соняшникового шроту за кордон, за прогнозами, зростуть до 3,5 мільйона тонн.

Також очікується збільшення експорту самого соняшнику. Обсяги можуть досягти 100 тисяч тонн, що удвічі перевищить показник поточного маркетингового року.

Світовий ринок соняшнику також демонструє зростання

USDA прогнозує збільшення світового виробництва соняшнику у 2026/27 маркетинговому році до 61,8 мільйона тонн. Це приблизно на 7 мільйонів тонн більше, ніж сезоном раніше.

Світове виробництво соняшникової олії може зрости до 23,5 мільйона тонн, а шроту – до 24,7 мільйона тонн. Також очікується активізація міжнародної торгівлі продукцією переробки.

За оцінками аналітиків, глобальний експорт соняшникової олії становитиме 15,6 мільйона тонн, а соняшникового шроту – 10,4 мільйона тонн.

Які наразі ціни на соняшник в Україні?

Закупівельні ціни на товарний соняшник в Україні у травні 2026 року перебувають у межах 28 000 – 32 500 грн за тонну залежно від регіону, умов оплати (з ПДВ/без ПДВ) та якісних показників олійності. Середні закупівельні ціни за регіонами та переробниками: Максимальні пропозиції: Переробні заводи та великі трейдери на порталі Трипілля заявляють ціни до 31 000 – 32 500 гривень за тонну із доставкою на завод (CPT).

Ціни без ПДВ: Базові закупівлі агротрейдерів (наприклад, на платформі Agrotender) стартують від 28 200 гривень за тонну у Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Невеликі олійниці: Локальні переробники (на кшталт Деївська олійниця на Полтавщині) приймають сировину за ціною 23 000 – 27 700 гривень за тонну, коригуючи вартість залежно від фактичної олійності (базова норма — 48%).

Україна виходить у лідери: Китай збільшив закупівлі соняшникового шроту у рази

Крім збільшення виробництва соняшника, українські переробники нарощують постачання соняшникових продуктів з доданою вартістю. Так, істотно збільшився експорт соняшникового шроту в Китай.

У березні Китай збільшив імпорт соняшникового шроту до 352 тисяч тонн, де Україна стала найбільшим постачальником з 233 тисячами тонн.

Україна також досягла рекордних показників експорту ріпакового шроту, переорієнтувавшись на азійські ринки, зокрема Китай, Туреччину та Ізраїль.

Постачання до Європейського Союзу скоротилися майже на 49 відсотків, тоді як Китай уперше став найбільшим імпортером українського шроту. Крім того, значно зросли відвантаження до Туреччини та Ізраїлю, що свідчить про переорієнтацію українських експортерів на нові ринки.