На Дніпропетровщині зафіксували спалах африканської чуми свиней
У Дніпропетровській області виявили осередок африканської чуми свиней. Через спалах небезпечного захворювання фахівці вже готують карантинні та протиепізоотичні заходи.
Осередок АЧС виявили у селі Вакулове: готують карантинні заходи
Криворізьке районне управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомило про спалах африканської чуми свиней у Дніпропетровській області. Інформацію про виявлення захворювання оприлюднила Вакулівська сільська територіальна громада у соціальних мережах.
Згідно з повідомленням, осередок африканської чуми свиней зафіксували у селі Вакулове. Наразі деталі щодо кількості хворих тварин або конкретного місця утримання свиней не розголошуються.
Після підтвердження осередку захворювання профільні служби розпочали необхідні дії для локалізації ситуації.
У повідомленні громади зазначається, що триває встановлення карантину у зонах захисту та спостереження. Паралельно організовують проведення комплексу протиепізоотичних заходів, спрямованих на недопущення подальшого поширення хвороби.
Африканська чума свиней є особливо небезпечним вірусним захворюванням для свинопоголів'я, тому оперативне реагування та контроль у таких випадках мають ключове значення для захисту тваринництва регіону.
Спалах африканської чуми свиней: на Дніпропетровщині оголосили карантин
Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області цього року вже підтверджували випадок африканської чуми свиней. У регіоні вже запровадили карантинні обмеження та визначили зони захисту і нагляду.
- У Дніпропетровській області підтверджено випадок африканської чуми свиней, що призвело до запровадження карантинних обмежень.
- Визначено зони захисту і нагляду, а для суб'єктів господарювання введено обмеження на господарські зв'язки з ураженою територією.